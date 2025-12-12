Αβδάλας μετά την 30άρα: «Η ομάδα με εμπιστεύτηκε»
OΝεοκλής Αβδάλας ήταν ασταμάτητος στη νίκη του Virginia Tech με 96-74 επί του Western Carolina. O «Νίο» τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους με 4/8 τρίποντα και 6/8 βολες σε μια σπουδαία εμφάνιση. Επίσης είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.
Μετά το τέλος του ματς έκανε δηλώσεις και στάθηκε στην εμπιστοσύνη της ομάδας προς το πρόσωπο του: «'Ηθελα απλά να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βγήκα με διαφορετική ενέργεια και έκανα τα πάντα για να κερδίσουμε το ματς . Τα σουτ βρήκαν στόχο και η ομάδα με εμπιστεύτηκε.Τα σουτ έμπαιναν και προσπαθούσα να βρίσκω χώρο για να μπορεί η ομάδα να με βρίσκει. Τα συστήματα, τα σκριν».
Για τον συμπαίκτη του, τον Χάνσμπερι: «Είναι τέλειο. Πολύ τυχερός που τον έχω συμπαίκτη. Είναι πολύτιμος για την ομάδα. Πολύ έξυπνος και παίζουμε πολύ καλά μαζί και έχουμε πολύ καλή χημεία»
flipped the switch to turbo 💨— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) December 12, 2025
🎙️ Neo pic.twitter.com/JAMOA80oUA
