Ο Πάρης Παπαδάτος με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο Saint Francis κέρδισε το βραβείο Rookie of the Week στο NCAA.

Με το «καλησπέρα» σας στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ο Πάρης Παπαδάτος κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ του Saint Francis διανύει τις πρώτες του εβδομάδες στο NCAA, όμως ήδη απέσπασε τον τίτλο του Rookie of the Week, επιβράβευση που ήρθε ως φυσική συνέπεια των εντυπωσιακών του εμφανίσεων.

Ο μόλις 18 ετών Παπαδάτος έχει προσαρμοστεί γρήγορα στο κλίμα της Division I, κουβαλώντας μεγάλο μέρος του επιθετικού φορτίου της ομάδας του. Στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν μετρά 12 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ το βραβείο της εβδομάδας, ήρθε χάρη στις δύο τελευταίες του παραστάσεις: 19 πόντοι απέναντι στους Penn State Lions και ακόμη 15 πόντοι κόντρα στο Radford.

Η διάκριση του Rookie of the Week είναι απλώς το πρώτο δείγμα γραφής ενός παίκτη που θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο κολεγιακό μπάσκετ και δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία.