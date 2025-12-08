NCAA: Rookie της Εβδομάδας ο Παπαδάτος
Με το «καλησπέρα» σας στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ο Πάρης Παπαδάτος κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ του Saint Francis διανύει τις πρώτες του εβδομάδες στο NCAA, όμως ήδη απέσπασε τον τίτλο του Rookie of the Week, επιβράβευση που ήρθε ως φυσική συνέπεια των εντυπωσιακών του εμφανίσεων.
Ο μόλις 18 ετών Παπαδάτος έχει προσαρμοστεί γρήγορα στο κλίμα της Division I, κουβαλώντας μεγάλο μέρος του επιθετικού φορτίου της ομάδας του. Στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν μετρά 12 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ το βραβείο της εβδομάδας, ήρθε χάρη στις δύο τελευταίες του παραστάσεις: 19 πόντοι απέναντι στους Penn State Lions και ακόμη 15 πόντοι κόντρα στο Radford.
Η διάκριση του Rookie of the Week είναι απλώς το πρώτο δείγμα γραφής ενός παίκτη που θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο κολεγιακό μπάσκετ και δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία.
🏀🏅 The #NECMBB Rookie of the Week (12/8) is...— NEC Hoops (@nechoops) December 8, 2025
» Paris Papadatos, @SFUathletics ‼️#NEChoops
🔗: https://t.co/mtt5RzLWON pic.twitter.com/x7P62J77hw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.