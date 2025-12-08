NCAA: Πρώτος σκόρερ ο Παπαδάτος, έπαιξε ελάχιστα ο Αμπόσι

Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες του NCAA τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Δύο Έλληνες παίκτες έδωσαν τις μάχες τους τα ξημερώματα της Δευτέρας, αφού οι περισσότεροι αγωνίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Ο Παπαδάτος ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη του Saint Grancis, ενώ ελάχιστα έπαιξε ο Αμπόσι στη νίκη του San Francisco.

Παπαδάτος - Saint Francis

Καλό ματς για τον Παπαδάτο στην ήττα του Saint Francis με 89-56 από το Radford. Αγωνίστηκε 20 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Έλληνας γκαρντ είχε 5/8 σουτ, 3/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 2/2 βολές. Φέτος μετρά 12 πόντους κατά μέσο όρο, αλλά και 2 ριμπάουντ.

Αμπόσι - San Francisco

Ο Βενιαμίν Αμπόσι δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο του ματς και έτσι δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά στη νίκη του San Francisco με 65-62 επί του Mississipi State και είχε 0/1 τρίποντο, ενώ χρεώθηκε με ένα φάουλ. Φέτος έχει παίξει σε 9 ματς στο NCAA και μετρά 4.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.