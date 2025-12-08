NCAA: Πρώτος σκόρερ ο Παπαδάτος, έπαιξε ελάχιστα ο Αμπόσι
Δύο Έλληνες παίκτες έδωσαν τις μάχες τους τα ξημερώματα της Δευτέρας, αφού οι περισσότεροι αγωνίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Ο Παπαδάτος ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη του Saint Grancis, ενώ ελάχιστα έπαιξε ο Αμπόσι στη νίκη του San Francisco.
Παπαδάτος - Saint Francis
Καλό ματς για τον Παπαδάτο στην ήττα του Saint Francis με 89-56 από το Radford. Αγωνίστηκε 20 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Έλληνας γκαρντ είχε 5/8 σουτ, 3/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 2/2 βολές. Φέτος μετρά 12 πόντους κατά μέσο όρο, αλλά και 2 ριμπάουντ.
Αμπόσι - San Francisco
Ο Βενιαμίν Αμπόσι δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο του ματς και έτσι δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά στη νίκη του San Francisco με 65-62 επί του Mississipi State και είχε 0/1 τρίποντο, ενώ χρεώθηκε με ένα φάουλ. Φέτος έχει παίξει σε 9 ματς στο NCAA και μετρά 4.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.
