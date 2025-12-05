Ο Νίκος Χιτικούδης οδήγησε το Robert Morris στη νίκη με 80-78 επί του Green Bay στο NCAA.

Clutch Χιτικούδης στη νίκη του Robert Morris. Ο Έλληνας φόργουορντ με καλάθι του, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης κατάφερε να χαρίσει το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του με 80-78 κόντρα στο Green Bay.

Έμεινε στο παρκέ για 23 λεπτά και είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του φέτος στο NCAA. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 13.1 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στα 9 από τα 11 ματς του φέτος μετρά 11+ πόντους, βοηθώντας το Robert Morris με συνέχεια στον τομέα του σκοραρίσματος.