NCAA: Clutch Χιτικούδης με καλάθι νίκης
Clutch Χιτικούδης στη νίκη του Robert Morris. Ο Έλληνας φόργουορντ με καλάθι του, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης κατάφερε να χαρίσει το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του με 80-78 κόντρα στο Green Bay.
Έμεινε στο παρκέ για 23 λεπτά και είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του φέτος στο NCAA. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 13.1 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Στα 9 από τα 11 ματς του φέτος μετρά 11+ πόντους, βοηθώντας το Robert Morris με συνέχεια στον τομέα του σκοραρίσματος.
