Μαντζούκας: Έκανε θραύση στα ριμπάουντ στη νίκη του Oklahoma State
Με νίκη συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο κολεγιακό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Μαντζούκας. Το Oklahoma State δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 93-83 του Sam Houston με επιμέρους 56-39 στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους, 3/10 σουτ, 1/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε ένα φάουλ.
Ξεκίνησε βασικός για άλλη μια φορά φέτος και έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 6.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 46.9% στα σουτ εντός παιδιάς.
Our 🖐️ for tonight pic.twitter.com/Y5FsPLVhCc— OSU Cowboy Basketball (@OSUMBB) December 3, 2025
GIVE THAT MAN THE BELT 😤 pic.twitter.com/2k3RfmS91C— OSU Cowboy Basketball (@OSUMBB) December 3, 2025
