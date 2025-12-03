Μαντζούκας: Έκανε θραύση στα ριμπάουντ στη νίκη του Oklahoma State

Νίκος Καρφής
Μαντζούκας

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν καθοριστικός στη νίκη του Oklahoma State με 93-83 επί του Sam Houston.

Με νίκη συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο κολεγιακό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Μαντζούκας. Το Oklahoma State δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 93-83 του Sam Houston με επιμέρους 56-39 στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους, 3/10 σουτ, 1/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε ένα φάουλ.

Ξεκίνησε βασικός για άλλη μια φορά φέτος και έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 6.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 46.9% στα σουτ εντός παιδιάς.

@Photo credits: Oklahoma State Men's Basketball/ twitter
     

