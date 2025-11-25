Δείτε τι έκαναν οι Ζούγρης, Παγώνης και Στογιάκοβιτς στο NCAA τα ξημερώματα της Τρίτης.

Αρκετοί Έλληνες βρίσκονται φέτος στο NCAA και προσπαθούν να βελτιωθούν και να εκτοξεύσουν το παιχνίδι τους στο κολεγιακό μπάσκετ. Τα ξημερώματα της Τρίτης η Νέα Ορλεάνη του Παγώνη ηττήθηκε από το Mississipi State, ενώ το Louisville του Ζούγρη νίκησε εύκολα το Eastern Michigan. Τέλος το Louisville του Στογιάκοβιτς δεν είχε προβλημα να επικρατήσει του Rio Grandey Valley.

Zούγρης - Louisville

Ο Έλληνας ψηλός έπαιξε στη νίκη του Louisville με 87-46 κόντρα στο Eastern Michigan. Έμεινε μόλις για έξι λεπτά στο παρκέ και δεν επιχείρησε κάποιο σουτ με συνέπεια να μείνει άποντος. Είχε 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ, 3 φάουλ και 1 λάθος. Στη σεζόν μετρά 3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο στα 10.7 λεπτά που πατά παρκέ με τη φανέλα των Cardinals.

Παγώνης - New Orleans

Ο Παγώνης είδε την ομάδα του, τη Νέα Ορλεάνη να χάνει δύσκολα με 81-78 από το Mississipi State. Ο Έλληνας φόργουορντ έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά και είχε 7 πόντους με 1/6 τρίποντα, 3/11 σου, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 φάουλ. Φέτος κατά μέσο όρο έχει 7.4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ξεκίνησε βασικός για άλλη μια φορά για τη Νέα Ορλεάνη.

Στογιάκοβιτς - Illinois

Ο Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος ή την αντίστοιχη της Σερβίας. Ο Αντρέι, ο γιος του Πέτζα ήταν εντυπωσιακός στη νίκη του Illinois κόντρα στο Rio Grande Valley με 87-73. Mέτρησε 24 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 31 λεπτά. Φέτος έχει 17.4 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο στα πέντε ματς που έχει πατήσει παρκέ.