Δείτε τα πεπραγμένα του Μαντζούκα με το Oklahoma State και του Ροζακέα με το Mount Saint Mary's.

Συνεχίζεται το NCAA και το ενδιαφέρον για τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται είναι μεγάλο. Το Oklahoma State του Λευτέρη Μαντζούκα συνέχισε αήττητο την πορεία του με 5-0, ενώ το Mount St Mary's του Αναστάση Ροζακέα λύγισε στην παράταση. Στο 5-0 πήγε το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα όπως διαβάσατε και στο κείμενο του Gazzetta.

Aβδάλας- Virginia Tech

Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε άλλη μια διψήφια εμφάνιση και το Virginia Tech επικράτησε με 78-61 του Βryant πηγαίνοντας στο 5-0. Ο «Νίο» έκανε το κομμάτι του σε άλλο ένα ματς, συνεισφέροντας σε πολλές κατηγορίες. Τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Σούταρε με 5/14 εντός παιδιάς, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές και για άλλη μια φορά έδειξε πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα prospects στο NCAA.

Μαντζούκας - Oklahoma State

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ξεκίνησε βασικός στη νίκη του Oklahoma State με 103-95 κόντρα στο South Florida. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του ανέβηκε στο 5-0 έχοντας αρχισεί με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε καλή παρουσία και στα 17 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, μέτρησε 8 πόντους με 3/6 σουτ και 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 5 φάουλ. Στη σεζόν μετρά 8 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ κατά μέσο όρο και σουτάρει με 52.5%.

Ροζακέας - Mount St- Marys

Ο Αναστάσης Ροζακέας είδε την ομάδα του το Mount St Mary's να λυγίζει στο τέλος και στην παράταση με 95-90 από το Maryland. Τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 3/11 σουτ, 3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 φάουλ στα 24 λεπτά που πάτησε παρκέ. Και εκείνος ξεκίνησε βασικός για το St Mary's. Φέτος μετρά 8.3 πόντους και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 36.4%.