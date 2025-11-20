Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε άλλη μια διψήφια εμφάνιση και το Virginia Tech επικράτησε με 78-61 του Βryant πηγαίνοντας στο 5-0.

Ακόμα μια νίκη για το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA. Οι Hookies κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα με 78-61 του Bryant και έτσι να φτάσον στις 5 νίκες σε 5 ματς. Αήττητοι. Ο «Νίο» έκανε το κομμάτι του σε άλλο ένα ματς, συνεισφέροντας σε πολλές κατηγορίες.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Σούταρε με 5/14 εντός παιδιάς, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές. Ένα παιδί που αποτελεί την μεγάλη ελπίδα το ελληνικού μπάσκετ για κάτι μεγάλο και στο ΝΒΑ τα επόμενα χρόνια.

Ο 19χρονός γκαρντ είχε και τη βοήθεια του Λαουάλ που μέτρησε 18 πόντους και 13 ριμπάουντ. Το Virginia Tech αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού μέχρι τώρα στη σεζόν και οι βλέψεις είναι μεγάλες.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Αβδάλας διαβάζει την κάθε φάση και το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο στο παρκέ, είναι εντυπωσιακός. Σίγουρα εκ των ηγετών της ομάδας του που κάνει τα πράγματα να κινούνται στην επίθεση του Virginia Tech.