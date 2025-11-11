Τι έκαναν οι Σούλης, Παγώνης και Χιτικούδης στο NCAA

Διαβάστε τα πεπραγμένα των Νίκου Χιτικούδη, Ράιαν Σούλη και Παναγιώτη Παγώνη τα ξημερώματα της Τρίτης 11/11 στο NCAA.

Οι Νίκος Χιτικούδης, Ράιαν Σούλης και Παναγιώτης Παγώνης είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) με τα κολέγια τους στο NCAA.

Το Ρόμπερτ Μόρις του Νίκου Χιτικούδη επικράτησε του Τζενίβα με 93-47, με τον 20χρονο πάουερ φόργουορντ να γεμίζει τη στατιστική του με 11 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, ο Παναγιώτης Παγώνης είχε 0/2 δίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18 λεπτά συμμετοχής στην ήττα των Νιου Ορλίνς Πράιβετιρς από τους LSU Τάιγκερς με 93-58.

Όσον αφορά τον Ράιαν Σούλη, σημείωσε 3 πόντους (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές), μαζί με 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 18 λεπτά συμμετοχής στην ήττα των Κολούμπια Λάιονς από τους UConn Χάσκις με 89-62.