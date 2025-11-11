Τι έκαναν οι Σούλης, Παγώνης και Χιτικούδης στο NCAA
Οι Νίκος Χιτικούδης, Ράιαν Σούλης και Παναγιώτης Παγώνης είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) με τα κολέγια τους στο NCAA.
Το Ρόμπερτ Μόρις του Νίκου Χιτικούδη επικράτησε του Τζενίβα με 93-47, με τον 20χρονο πάουερ φόργουορντ να γεμίζει τη στατιστική του με 11 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18 λεπτά συμμετοχής.
Από εκεί και πέρα, ο Παναγιώτης Παγώνης είχε 0/2 δίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18 λεπτά συμμετοχής στην ήττα των Νιου Ορλίνς Πράιβετιρς από τους LSU Τάιγκερς με 93-58.
Όσον αφορά τον Ράιαν Σούλη, σημείωσε 3 πόντους (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές), μαζί με 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 18 λεπτά συμμετοχής στην ήττα των Κολούμπια Λάιονς από τους UConn Χάσκις με 89-62.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Ανδρέας Τεττέη υποψήφιος για το FIFPRO Merit Awards 2025, ως Πρεσβευτής κατα του ρατσισμού
- Σιώπης, Κωνσταντέλιας: «Σφαλιάρα» στην τοξικότητα, ανέβασαν φωτογραφία στο Instagram από μεταξύ τους βιντεοκλήση!
- «Εδώ θα γίνει ο τάφος σου» λένε πλαγίως στον Ιμάμογλου: 2.500 χρόνια φυλάκιση ζητά ο εισαγγελέας