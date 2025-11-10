Μαντζούκας: Νικηφόρο το ντεμπούτο του με το Oklahoma State
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η καριέρα του Λευτέρη Μαντζούκα στο NCAA. Ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε το... λιθαράκι του στην εύκολη νίκη του Oklahoma State επί του Texas A&M. Η ομάδα του έκανε επίδειξη δύναμης κι επικράτησε με 87-63.
Ο Μαντζούκας πάτησε παρκέ για 18 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 φάουλ, 1λάθος, 4/6 σουτ και 0/1 τρίποντο. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κρίστιαν Κόλεμαν που πέτυχε 16 πόντους. Mάλιστα πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ-φάουλ, ξεσηκώνοντας και τους συμπαίκτες του που ήταν στον πάγκο και απόλαυσαν την προσπάθεια του.
Οι Cowboys έβαλαν τις βάσεις από το ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 43-29, με τον Μαντζούκα να βρίσκει ρόλο και να... ζεσταίνεται ενόψει της συνέχειας στο κολεγιακό πρωτάθλημα.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
