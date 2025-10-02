Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ανέβασε βίντεο στα social media έχοντας τυλιχθεί με τη σημαία της Σερβίας.

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς αποτελεί ένα από τα μεγάλα prospects του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και αν μη τι άλλο ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια με λαμπρή καριέρα στο NBA μπορεί να καμαρώνει για τον Αντρέι.

Το μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με την... εθνική ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται καθώς διαθέτει διπλή υπηκοότητα. Σέρβικη λόγω φυσικά του πατέρα του, Πέτζα και ελληνική λόγω της μητέρας του, Αλέκας Καμηλά.

Ο ίδιος βρίσκεται στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι και μοιράστηκε στο Tik Tok την φωτογράφηση που έκανε έχοντας τυλιχθεί με την σερβική σημαία. Αν μη τι άλλο ήταν μια... ευχάριστη είδηση για τους Σέρβους όσον αφορά το μέλλον του στις εθνικές ομάδες και ένα καμπανάκι για την Ελλάδα και την ΕΟΚ που θέλει να τον ντύσει στα γαλανόλευκα.