Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για τη Σουηδία και το ματς με τη Μάλμε
Μετά την ήττα από τον Βόλο, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στην εκτός έδρας μάχη κόντρα στη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του League Phase του Europa League.
☘️ Η αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Σουηδία και το ματς με την Μάλμε.#paofc pic.twitter.com/x0tq39CGHk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 5, 2025
Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στον πράσινο πάγκο και τόσο εκείνος όσο και η αποστολή της ομάδας επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο το πρωί της Τετάρτης (05/11) με προορισμό τη Σουηδία και με στόχο να επιστρέψουν έχοντας τη νίκη στις βαλίτσες του.
Από εκεί και πέρα, την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένη η Συνέντευξη Τύπου (18:15) και αμέσως μετά η προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (06/11, στις 19:45).
