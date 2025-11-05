Στο αεροπλάνο με προορισμό τη Σουηδία για τη μάχη κόντρα στη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του League Phase του Europa League, μπήκε η αποστολή του Παναθηναϊκού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΜΑΛΜΕ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Μετά την ήττα από τον Βόλο, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στην εκτός έδρας μάχη κόντρα στη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του League Phase του Europa League.

☘️ Η αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Σουηδία και το ματς με την Μάλμε.#paofc pic.twitter.com/x0tq39CGHk November 5, 2025

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στον πράσινο πάγκο και τόσο εκείνος όσο και η αποστολή της ομάδας επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο το πρωί της Τετάρτης (05/11) με προορισμό τη Σουηδία και με στόχο να επιστρέψουν έχοντας τη νίκη στις βαλίτσες του.

Από εκεί και πέρα, την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένη η Συνέντευξη Τύπου (18:15) και αμέσως μετά η προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (06/11, στις 19:45).