Ο Νεοκλής Αβδάλας έφτασε στις ΗΠΑ και πλέον μετρά αντίστροφα για να πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες στο Βιρτζίνια Τεκ.

Ο Νεοκλής Αβδάλας έφτασε στις ΗΠΑ και στην Βιρτζίνια, εκεί όπου οι άνθρωποι του Βιρτζίνια Τεκ τον υποδέχθηκαν θερμά.

Όπως φάνηκε και από την ανάρτηση του Βιρτζίνια Τεκ, ο Νεοκλής Αβδάλας έφτασε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του στο πλευρό του, πήρε τα πρώτα του ρούχα στα χρώματα του κολεγίου, ενώ φωτογραφήθηκε με την ελληνική σημαία.

Μάλιστα ο Νεοκλής Αβδάλας έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους των «Hokies», τονίζοντας το πόσο ενθουσιασμένος είναι που βρίσκεται εκεί.

«Ειμαι ενθουσιασμένος για τη σεζόν και ανυπομονώ να ξεκινήσω να δουλεύω με τους συμπαίκτες μου. Πάμε Hokies», ήταν τα λόγια του Νεοκλή Αβδάλα.

Let the next chapter begin 🇬🇷🦃‼️ pic.twitter.com/4qpOlh2Nbt