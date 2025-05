Τη φανέλα του Λούιβιλ θα φορέσει την επόμενη σεζόν ο Βαγγέλης Ζούγρης, αφήνοντας τη Stoiximan GBL για το NCAA.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ενέδωσε τελικά στις σειρήνες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα παίξει την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Λούιβιλ.

Ο 20χρονος σέντερ μετά την εξαιρετική του σεζόν με το Περιστέρι, τράβηξε τα βλέμματα και αποδέχτηκε μία πολύ ελκυστική προσφορά. Η οποία έφτανε τις 600 χιλιάδες δολάρια, όπως σας είχε ενημερώσει εξ αρχής το Gazzetta.

Όπως αναφέρουν και στις ΗΠΑ, ο Ζούγρης κέρδισε το ενδιαφέρον με την ικανότητά του στο τελείωμα των φάσεων αλλά και το ριμπάουντ.

Έτσι ο διεθνής σέντερ θα φορέσει τη φανέλα του Λούιβιλ, μετά τη σεζόν των 5.2 πόντων και 3.8 ριμπάουντ σε περίπου 14 λεπτά συμμετοχής στο BCL.

Peristeri’s Vangelis Zougris has committed to Louisville, I’m told.



The 2004-born 6’8” 250 pound Greek big man has been an interior finishing and rebounding force for several seasons in the GBL and Champions League.



All-tourney selection at the FIBA U20A’s the past two summers. pic.twitter.com/14WYKiEhSM