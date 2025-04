Στο Πανεπιστήμοι του Ιλινόι θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Ο 21χρονος Αντρέι Στογιάκοβιτς θα βρεθεί το 3ο διαφορετικό πανεπιστήμιο, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει στο αθλητικό πρόγραμμα του Ιλινόι.

Ο γιος του «Πέτζα» ο οποίος βρίσκεται στο ραντάρ της ΕΟΚ προκειμένου να αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Μπραντ Άντεργουντ.

Αυτό θα είναι το 3ο πανεπιστήμιο της καριέρας του καθώς είχε προηγηθεί η θητεία του στο Στάνφορντ (2023-24) και στο Καλιφόρνια (2024-25).

Φέτος είχε κατά μέσο όρο 17.9 πόντους με το «Cal» όπως επίσης 4.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

