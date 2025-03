Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κολεγιακού μπάσκετ, ο Κούπερ Φλαγκ, τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αναγκάστηκε να βγει εκτός παρκέ.

Ένα από τα μεγαλύτερα prospect του Αμερικανικού μπάσκετ και βασικό φαβορί για πρώτη επιλογή στο NBA draft του 2025, ο Κούπερ Φλαγκ τραυματίστηκε στον αγώνα του Duke και αναγκάστηκε να περάσει εκτός παρκέ ενώ χρειάστηκε και η βοήθεια αμαξιδίου ώστε να πάει στα αποδυτήρια.

Cooper Flagg is in a wheelchair being taken to get examined. pic.twitter.com/qH1DCIOwCV

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα με αντίπαλο το Georgia Tech, ο Φλαγκ στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου πήρε το αμυντικό ριμπάουντ αλλά στην προσγείωση είχε άσχημη προσγείωση με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αριστερό του αστράγαλο. Αμέσως έπεσε κάτω ενώ από τα νεύρα του, την ώρα που βγήκε ξέσπασε στον πάγκο. Στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια ενώ επέστρεψε αργότερα ώστε να παρακολουθήσει τη συνέχεια του αγώνα.

Το Duke κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη με 78-70. Ο 18χρονος Αμερικάνος, τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 19,4 πόντους με 7,6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ενώ θεωρείται ένα από τα βασικά φαβορί ώστε να γίνει η πρώτη επιλογή στο NBA Draft.

Cooper Flagg exited the game and was helped to the locker room after appearing to injure his left ankle in the first half against Georgia Tech. pic.twitter.com/EiUslVt0ZM