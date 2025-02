Πιτίνο: «Ο Λιοτόπουλος έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης, είναι μέσα στους τρεις καλύτερους σουτέρ»

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αγωνίζεται στο κολλέγιο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο και ο Hall of Famer προπονητής ενημέρωσε για την πρόοδο του 19χρονου γκαρντ.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αναδείχτηκε μέσω της Ακαδημίας ΔΕΚΑ και πλέον μετράει τις δυνάμεις του στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ, παίζοντας στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο.

Γεννημένος στο 2006, με ύψος 1.94 μέτρα, ο Λιοτόπουλος ξεκίνησε την πορεία του υπό τις οδηγίες του Νίκου Χατζηβρέττα στη ΔΕΚΑ, σχηματίζοντας για χρόνια ένα τρομερό δίδυμο με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο Πανελλήνιο Παίδων, αλλά και στο Πανελλήνιο Εφήβων.

Πλέον ξεδιπλώνει το ταλέντο του στο Σεντ Τζονς, με τον Πιτίνο να σχολιάζει μέσω «X» την πρόοδό του: «Για τους φίλους μου στην Ελλάδα, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο παίκτη της Big East. Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης και είναι μέσα στους τρεις καλύτερους σουτέρ στην ομάδα μας».

To my friends in Greece, Lefteris Liotopoulos is developing into a solid Big East player. Has great upside and is a top 3 shooter on our team.