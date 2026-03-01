Με αδιανόητο ποσό, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην 5άδα με τους ακριβότερους επιθετικούς που δεν αγωνίζονται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα.

Το CIES Football είναι μία πλατφόρμα που αναλύει μέσα από στατιστικά και νούμερα, τα κόστη των ποδοσφαιριστών και σε μία παρόμοια έρευνα, είχε προσθέσει και τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού σε έναν από τους ακριβότερους τερματοφύλακες του κόσμου.

Το ίδιο συνέβη και με τους επιθετικούς, εκεί όπου στην πρώτη 5άδα υπάρχει ελληνικό στοιχείο και μάλιστα με ένα ποσό που... ζαλίζει. Το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι καυτό για τον Βαγγέλη Παυλίδη αλλά όλα δείχνουν ότι θα πρέπει κάποια ομάδα να βάλει πολύ βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να τον πάρει.

Ο 27χρονος φορ είναι 4ος στην κατηγορία των επιθετικών με το μεγαλύτερο κόστος και που αγωνίζεται εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Συγκεκριμένα η αξία του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ (!) και τον βρίσκεται πάνω από τον Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι (50,9 εκατ. ευρώ), τον Μίκα Γκοντς του Άγιαξ (48,1 εκατ. ευρώ) και τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (44.9 εκατ. ευρώ).

Στη σχετική λίστα και συγκεκριμένα στην 8η θέση φιγουράρει και ο Χρήστος Τζόλης που δεν είναι καθαρός φορ με 44 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, πάνω από τον Έλληνα επιθετικό έχουμε τον Τζεοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (65,3 εκατ. ευρώ), τον Βίτορ Ρόκε της Παλμέιρας (80,3 εκατ. ευρώ) και τον Σάμου της Πόρτο (82,4 εκατ. ευρώ).