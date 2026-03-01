Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Κώστα Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ καθώς στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από το κλαμπ και τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Γιώργος Δώνης.

Μειώνεται το ελληνικό στοιχείο στην Αλ Καλίτζ καθώς φαίνεται ότι πάρθηκε οριστική απόφαση για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από τον αραβικό σύλλογο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αρνήθηκε συνεχόμενες προτάσεις για ανανέωση του συμβολαίου του από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας καθώς θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα με επικρατέστερο σενάριο αυτό του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το «alyaum», ο... κύβος ερρίφθη και ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Καλίτζ στο τέλος της σεζόν όμως δεν θα είναι ο μόνος. Τον ίδιο δρόμο θα πάρει και ο Γιώργος Δώνης.

Ο 56χρονος κόουτς αναμένεται να αποχωρήσει μετά από δύο χρόνια στον πάγκο της ομάδας και να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Μέχρι στιγμής έχει στο ενεργητικό 60 παιχνίδι στην άκρη του αραβικού πάγκου και το όνομά του είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα.