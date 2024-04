Συμπληρώθηκε το «καρέ» του Final Four στο NCAA: Αυτές οι ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο (vids)

Το Final Four του NCAA βρίσκεται προ των πυλών καθώς συμπληρώθηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο του κολλεγιακού πρωταθλήματος.

Το Περντιού, το Νορθ Καρολάινα Στέιτ, το Αλαμπάμα και το UConn είναι τα τέσσερα κολλέγια που θα δώσουν ραντεβού στο «State Farm Stadium» της Αριζόνα για το τρόπαιο του NCAA!

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/4) συμπληρώθηκαν και οι άλλες δύο ομάδες που θα ταξιδέψουν στο Γκλέιντεϊλ προκειμένου να βρεθούν στην Γη της... κολεγιακής Επαγγελίας.

Από την Περιφέρεια της Μίντγουεστ, το Περντιού του φοβερού και τρομερού Ζακ Εντέι επικράτησε του Τενεσί με 72-66 και πήρε το 3ο εισιτήριο του Final Four. Μάλιστα ο Καναδός σέντερ των 219 εκατοστών ο οποίος έδωσε το «παρών» και στο προηγούμενο Mundobasket, έκανε πράγματα και θαύματα στον τελικό έχοντας 40 πόντους (13/21 δίποντα, 14/22 βολές) και 16 ριμπάουντ.

Στον ημιτελικό του Final Four θα αντιμετωπίσει το νούμερο «11» της South το οποίο έκανε τη μία έκπληξη μετά την άλλη, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό του Ντιουκ με 76-64 στον αντίστοιχα τελικό της Περιφέρειας.

Στον άλλο ημιτελικό του Final Four, το Uconn, νούμερο «1» στην East που επικράτησε του Ιλινόι με 77-52 θα αντιμετωπίσει το Αλαμπάμα, νούμερο «4» στην West, το οποίο με τη σειρά του είχε αποκλείσει το Κλέμσον με 89-82.