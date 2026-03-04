O Γκιώνης στη φάση των «16» στο γερμανικό WTT Feeder και συνεχίζει

Ο Παναγιώτης Γκιώνης πέρασε δύο γύρους στο WTT Feeder του Ντίσελντορφ και συνεχίζει την προσπάθειά του.

Δυνατή πρεμιέρα στα διεθνή τουρνουά για το 2026 πραγματοποίησε την Τετάρτη (04/03) ο Παναγιώτης Γκιώνης. Προχώρησε δύο γύρους στο World Table Tennis Feeder του Ντίσελντορφ, μπήκε στην πρώτη 16άδα και φυσικά έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε υψηλή θέση.

Στον 1ο γύρο του απλού δεν χρειάστηκε ν’ αγωνιστεί γιατί νωρίτερα ο Γερμανός Φανμπό Μενγκ είχε τραυματισμό στην προπόνηση, στον δεύτερο βρήκε τις λύσεις στη μεγάλη αντίσταση από τον Καναδό Έντουαρντ Λι και υλοποίησε τον αρχικό του στόχο. Την Πέμπτη 05/03 κυνηγά με αυτοπεποίθηση την είσοδο στα προημιτελικά με αντίπαλο τον Ιάπωνα Καζούκι Χαμάντα, το 2ο φαβορί του αγωνίσματος.

Στο κυρίως ταμπλό και στην 3η μέρα του τουρνουά είχε δράση και η Ελισάβετ Τέρπου. Με αντίπαλη στον 1ο γύρο την Ουκρανή Βερόνικα Ματιούνινα είχε την ευκαιρία για σφυγμομέτρηση δυνάμεων. Αποκλείστηκε στα τρία σετ, πάντως ολοκλήρωσε μία θετική παρουσία και πλασαρίστηκε στις θέσεις 33-48. Ουσιαστικό κιόλας ότι χάρηκε καλό αριθμό αγώνων με τρεις στα γκρουπ και έναν στα νοκ άουτ.

Νωρίς το μεσημέρι έκανε έναρξη το κυρίως ταμπλό στο απλό ανδρών. Προηγήθηκαν δύο προκριματικές φάσεις με τον Γιάννη Σγουρόπουλο να χάνει την πρόκριση στο καθοριστικό νοκ άουτ παιχνίδι και τους Τάσο Ρηνιώτη, Γιώργο Σταματούρο και Στάθη Μανωλόπουλο ν’ αποκλείονται στα γκρουπ.

Ο Γκιώνης πήγε απευθείας στους «48» με βάση τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη (Νο 204), περίμενε ανυπόμονα να μπει στο τραπέζι για ν’ αρχίσει την προσπάθειά του, αλλά αυτό έγινε με… καθυστέρηση. Ο αντίπαλος στον 1ο γύρο, ο Φανμπό Μενγκ (Νο 170), εμφανίστηκε για να δηλώσει ότι λόγω τραυματισμού αδυνατούσε ν’ αγωνιστεί κι έτσι ο πρωταθλητής μας προχώρησε άνευ αγώνα. Ο αριστερόχειρας Γερμανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση στην πρωινή προπόνηση και δεν κατάφερε να τις ξεπεράσει.

Αργά το απόγευμα ήρθε η αναμέτρηση με τον Έντουαρντ Λι (Νο 119 στον κόσμο και 14 στο τουρνουά). Ο Γκιώνης είχε νικήσει σχετικά εύκολα τον Καναδό το καλοκαίρι του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όμως αυτό το ματς είχε πολύ διαφορετική εικόνα.

Ο Λι εμφανίστηκε πολύ πιο αποδοτικός με την άμυνα σε σχέση με πριν από ενάμιση χρόνο και είχε καλή τακτική. Πλησίασε στο να προηγηθεί με 2-1, όμως εκεί, όπως και σε άλλα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο Γκιώνης έβγαλε εξαιρετικές μπάλες, επιστράτευσε και την εμπειρία του κι έφτασε στη δύσκολη πρόκριση με 3-1 σετ.

Στο 1ο σετ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής ήταν πίσω 7-4 και 9-7 και με σταθερή άμυνα κι ένα forehand πήρε τέσσερις διαδοχικούς πόντους και το προβάδισμα. Στο 2ο σετ υστέρησε και δέχτηκε με διαφορά την ισοφάριση, αλλά γρήγορα επανάκαμψε. Μπορεί να έχασε το αρχικό αβαντάζ του 3-0, ωστόσο όταν μετά πήγαινε πόντο-πόντο το σετ βρήκε τις λύσεις με συνέπεια στις άμυνες. Έχανε 9-8 και πήρε τρεις πόντους στη σειρά για το νέο προβάδισμα. Ένα ξέσπασμα τον οδήγησε και στο τελικό 3-1. Στο 4ο σετ βρέθηκε να χάνει 5-4 και κυρίως με την ποιοτική του άμυνα έκανε εντυπωσιακό σερί για να κλείσει το σκορ (11-9, 4-11, 11-9, 11-5).

Μέσα στο 2026 ο Λι έχει ήδη την 1η θέση στο ITTF-Americas North American Championships στο Σαν Φρανσίσκο και το πλασάρισμα στην πρώτη 8άδα στο WTT Feeder της Vadodara στην Ινδία.

Ο Γκιώνης, που αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Κώστα Βατσακλή, έχει κάνει κι άλλες χρονιές καλή πορεία σε Feeder του Ντίσελντορφ. Σημαντικότερη εκείνη του Νοεμβρίου του 2022 όταν κατέκτησε την 3η θέση. Ο προσεχής αντίπαλος, ο Χάμαντα βρίσκεται στο νούμερο 66 στον διεθνή πίνακα αξιολόγησης και είναι στη βάση του ταμπλό. Ο Έλληνας άσος θ’ αναμετρηθεί πρώτη φορά μαζί του. Μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου δεν ήταν γνωστή η ώρα του αγώνα.

Το αντίστοιχο ταμπλό στο απλό γυναικών άρχισε το πρωί και η Τέρπου ήταν ήδη κερδισμένη τόσο με την είσοδο στο ταμπλό (ως lucky loser θυμίζουμε) όσο και με τον καλό αριθμό αγώνων, που έδωσε στη γερμανική πόλη. Στον γύρο των «64» (με τις 48 αθλήτριες και τα πολλά bye κι εδώ) είχε ένα ακόμα γερό τεστ απέναντι σε μία κορυφαία νεαρή Ευρωπαία, τη Βερόνικα Ματιούνινα.

Η πρωταθλήτριά μας (νούμερο 675 στον κόσμο) αποκλείστηκε με 3-0 σετ, όμως πραγματοποίησε άλλη μία αξιόλογη εμφάνιση. Απόδειξη ότι είχε σετ μπολ με 10-8 για να ισοφαρίσει σε 1-1 και είδε την Ουκρανή αντίπαλο να μειώνει με άπιαστο «σόρι» (σ.σ. τυχερό πόντο) και τελικά να κάνει το 2-0 στην παράταση. Η Τέρπου ήταν ανταγωνιστική ήταν και στο 1ο σετ και μόνο στο 3ο δεν μπόρεσε να βρει παιχνίδι. Πλασαρίστηκε στις θέσεις 33-48 του τουρνουά. Η Ματιούνινα ήταν απευθείας στο ταμπλό ως νούμερο 17 του αγωνίσματος. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης σε κορασίδες, νεάνιδες και Νέες γυναίκες. Στη μεγάλη κατηγορία έφτασε πέρσι στα ημιτελικά του WTT Feeder της Βουλγαρίας. Στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται αυτή τη βδομάδα στο νούμερο 156.

Όλα τα ματς του γερμανικού Feeder μεταδίδονται από το κανάλι της WTT στο youtube και τα λινκ εμφανίζονται στη διεύθυνση https://www.youtube.com/@wttglobal/streams.