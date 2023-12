Το είδαμε και αυτό! Νεαρός φίλαθλος ντυμένος... Λεμπρόν Τζέιμς των Μαϊάμι Χιτ προσπάθησε να περάσει στο παρκέ και να αγωνιστεί σε ματς για το κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο αγώνα διεξαγόταν στο «Indiana Farmers Coliseum» της Ιντιανάπολις μεταξύ των IUPUI Jaguars και των Lindenwood Lions για το NCAA. Απέμενε 1:21 για το τέλος του αγώνα με το σκορ στο 71-64 για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, όταν οι διαιτητές έκαναν αρχικά νεύμα σ' έναν παίκτη να περάσει στο παρκέ ως αλλαγή.

Όμως και μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάλαβαν ότι εκείνος που ζήτησε να περάσει στο ματς δεν ήταν καν... παίκτης. Φορούσε απλά την αθλητική περιβολή του Λεμπρόν Τζέιμς των Μαϊάμι Χιτ και λίγο-πολύ ταίριαζαν πολύ τα χρώματα με αυτά της ομάδας.

Αμέσως οι άνθρωποι της ασφάλειας απομάκρυναν τον νεαρό... επίδοξο μπασκετμπολίστα, ο οποίος φυσικά δεν... πήρε χρόνο συμμετοχής και αποχώρησαν με συνοδεία από το γήπεδο. Αν μη τι άλλο ωστόσο κατάφερε να γίνει viral με αυτήν την κίνησή του.

Δείτε τι έγινε

A fan in a full LeBron James Heat jersey tried to check in to the Lindenwood-IUPUI game. pic.twitter.com/0iNft11CLT