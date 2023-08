O Αντάι Μάρα, o 18χρονος Ισπανός των 220 εκατοστών θα παίξει για το UCLA (vid)

Ο Αντάι Μάρα μετά το πέρας του EuroBasket U18 αποφάσισε ότι θα αγωνιστεί για το φημισμένο πανεπιστήμιο του UCLA στο NCAA.

Η όψη του Αντάι Μάρα προκαλεί τρόμο. Κοιτάζει τον κόσμο από τα 220 εκατοστά του. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι είναι (μόλις) 18 ετών, η εξίσωση γίνεται ολοένα και πιο... τρομακτική. Για τους αντιπάλους του.

Ο Μάρα αγωνίστηκε με την Εθνική Ισπανίας στο πρόσφατο EuroBasket U18 (14π., 9.1 ριμπ., 2.7 μπλοκ ανά παιχνίδι), ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Πλέον, ο 18χρονος είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα του, στο NCAA. Ο Μάρα ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί με το UCLA, κάτι που θα γίνει άμεσα αυτή τη σεζόν.

Ήδη το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που μπορεί να καταλήξουν στις πρώτες θέσεις του Draft του ΝΒΑ για το 2024.

𝐀𝐃𝐀𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐀 ⏩ 𝐔𝐂𝐋𝐀.



The Bruins have signed Aday Mara, a 7-foot-3 center from Spain. Mara will be a freshman at UCLA this fall.



