Η Κέιτλιν Κλαρκ... τρελαίνει κόσμο στο NCAA και είναι αναμφίβολα η παίκτρια που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και στο WNBA.

Είναι δίχως αμφιβολία το πρόσωπο των ημερών στο NCAA των γυναικών. Η Κέιτλιν Κλαρκ δεν έχει... ταβάνι και το έδειξε για άλλη μια φορά κόντρα στο South Carolina (No.1). Το South Carolina ήταν αήττητο μέχρι να βρει στον δρόμο του την Κλαρκ. Η Κέιτλιν οδήγησε το Ιowa στον τελικό με μεγαλειώδης εμφάνιση και το χάρηκε με την ψυχή τους.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, φτάνοντας τα 36 ματς στην καριέρα της με 30+ πόντους, ενώ μόλις σε μια περίπτωση έχει μείνει κάτω από τους 10. Απίθανο, τρελό. Στον προηγούμενο γύρο κόντρα στο Λούιβιλ έβαλε 41 πόντους με 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ ενώ κόντρα στο Κολοράντο είχε 31 με 8 ασίστ.

Φέτος έχει 27.3 πόντους, 8.6 ασίστ και 7.3 ριμπάουντ, με το Iowa και σίγουρα τα όσα κάνει δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητα, ενώ πήρε και το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας στο κολεγιακό. Μάλιστα με την εμφάνιση της κόντρα στο South Carolina έγινε η πρώτη παίκτρια με δύο σερι 40άρες στο τελικό τουρνουά του κολεγιακού πρωταθλήματος των γυναικών.

Caitlin Clark’s dad said he couldn’t find a girls' league for her age growing up so she joined a boys' league



Clark ended up winning an AAU state championship, and parents complained she shouldn’t be allowed to play with boys 🐐



(h/t @FOS) pic.twitter.com/CGjLbZDW44