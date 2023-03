Ο Μαρκίς Νόουελ που παραδίδει μαθήματα πάσας στη March Madness μας χάρισε ένα από τα εξυπνότερα plays της σεζόν.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιεί στο τελικό τουρνουά του NCAA ο Μαρκίς Νόουελ του Kansas State. Ο ταλαντούχος γκαρντ των Wildcats έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στο Michigan State και οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στην παράταση με 98-93.

Είχε 19 ασίστ, το οποίο ειναι και ρεκό για ένα ματς στη March Madness από οποιονδήποτε παίκτη, ενώ μέτρησε 20 πόντους και 5 κλεψίματα. Με αυτόν τον τρόπο οι Wildcats πέρασαν στα προημιτελικά και κάνουν όνειρα για κατάκτηση. Και κόντρα στο Montana State έκανε θραύση στις ασίστ, μοιράζοντας 14.

Πάντως η φάση που δείχνει το μυαλό του και την ικανότητα του στην πάσα, ήρθε ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης κόντρα στο Michigan State. Με το σκορ στο 92-92, ο Νόουελ είχε την μπάλα στα χέρια του και ξαφνικά άρχισε να διαφωνεί με τον προπονητή του για το play που έπρεπε να τρέξει. Ή μάλλον καλύτερα έκανε ότι διαφωνούσε μαζί του γιατί οι... κακές γλώσσες λένε, ότι απλά ήταν αντιπερισπασμός για να κοιμηθεί η αντίπαλη άμυνα και να σκοράρει η ομάδα σε μια κρίσιμη επίθεση. Και έτσι έγινε αφού ο Νόουελ ύψωσε υπέροχα στον Τζόνσον που κάρφωσε εντυπωσιακά.

He really waved off his coach then threw this wild pass! 🥶 (via @CBS ) pic.twitter.com/BLOe173aqr

Markquis Nowell sets a MARCH MADNESS RECORD with 19 ASSISTS! 🔥



He dropped 20 PTS, 19 AST, 5 STL as Kansas State beat Michigan State 98-93 in OT to ADVANCE to the Elite Eight! pic.twitter.com/kAwUo9oT3K