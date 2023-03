O Ρικ Πιτίνο αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο τουρνουά του MAAC, το οποίο συνδέεται με το NCAA.

Ο Ρικ Πιτίνο οδηγεί το Αϊόνα σε μία ακόμη επιτυχημένη σεζόν. Με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να παίρνει το βραβείο του κόουτς της σεζόν στην κατηγορία MAAC (Metro Atlantic Conference).

Σε αυτήν το ρεκόρ της ομάδας του Πιτίνο είναι 24-7, ενώ στο πρωτάθλημα του NCAA, λίγο πριν από την έναρξη των playoffs, έχει ρεκόρ 17-3.

Πάντως, το νέο βραβείο για τον 69χρονο έμπειρο προπονητή συνοδεύτηκε και από φήμες ότι την επόμενη σεζόν ετοιμάζεται για άλλες... θάλασσες και μεγαλύτερα «ψάρια».

Την ψηφοφορία έκριναν οι προπονητές της κατηγορίας.

𝐌𝐀𝐀𝐂 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑:

He’s OUR coach, and no one else’s.



Congratulations to MAAC Coach of the Year, @RealPitino#MAACHoops #GaelNation pic.twitter.com/nxuVuHewil