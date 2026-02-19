Η Εστρέλα Αμαδόρα ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στο CAS για τις μεταγραφές των Αντρέ Λουίς και Κλέιτον από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό, ζητώντας διαφάνεια γύρω από την υπόθεση.

Στην αντεπίθεση περνάει η Εστρέλα Αμαδόρα μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών των Αντρέ Λουίς και Κλείτον από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό. Με δεδομένο πως οι Πορτογάλοι διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10% για τον Αντρέ Λουίς, θεωρούν πως τα οικονομικά τους συμφέροντα πληγώθηκαν από τη μετακίνηση του Βραζιλιάνου στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος υπογράμμισε πως δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες μετά την παραδοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη πως αποδέχθηκε χαμηλότερες προσφορές για τους δυο ποδοσφαιριστές, τονίζοντας πως θα προσφύγει στο CAS για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της με αίτημα την πλήρη πρόσβαση στην τεκμηρίωση της μεταγραφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στο πλαίσιο της αταλάντευτης υπεράσπισης των υπέρτερων συμφερόντων της Εστρέλα Αμαδόρα και των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση κατόπιν των δημόσιων δηλώσεων του προέδρου του ομίλου που κατέχει τις Ρίο Άβε και Ολυμπιακό, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξαν σημαντικά υψηλότερες προσφορές για τη μεταγραφή των ποδοσφαιριστών Αντρέ Λουίς και Κλείτον, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν — γεγονός που είχε ήδη επισημανθεί από την Εστρέλα Αμαδόρα σε προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Η δημόσια επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο δημιουργεί μια κατάσταση που εγείρει σοβαρές και απολύτως εύλογες ανησυχίες.

Η Εστρέλα Αμαδόρα διατηρεί ποσοστό 10% επί οποιουδήποτε μελλοντικού τιμήματος μεταγραφής του ποδοσφαιριστή Αντρέ Λουίς. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξαν προσφορές ουσιωδώς υψηλότερης αξίας από εκείνες που τελικά πραγματοποιήθηκαν, η συνθήκη αυτή μεταφράζεται αντικειμενικά σε άμεση μείωση των εσόδων που θα δικαιούταν ο Σύλλογός μας.

Επιπλέον, η επιλογή πώλησης αθλητικών περιουσιακών στοιχείων σε ποσά χαμηλότερα από προσφορές που, κατά δήλωση, ήταν υψηλότερες, αναπόφευκτα γεννά ερωτήματα ως προς την πλήρη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ίδιας της Ρίο Άβε και των συμβατικά συνδεδεμένων με αυτήν μερών.

Δεν πρόκειται για εικασίες. Πρόκειται για στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τον ανώτατο εκτελεστικό παράγοντα του εν λόγω ομίλου.

Η Εστρέλα Αμαδόρα αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της πολυϊδιοκτησίας αποτελεί πλέον πραγματικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θέτει σε κίνδυνο τη διαφάνεια, τη δίκαιη οικονομική μεταχείριση, την προστασία τρίτων συμβαλλομένων ή την αξιοπιστία των εθνικών διοργανώσεων. Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να δει ιστορικούς συλλόγους να μετατρέπονται σε απλά εργαλεία εξυπηρέτησης εξωτερικών στρατηγικών.

Περαιτέρω, οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των δημοσίως αναγνωρισμένων αγοραίων αξιών και των αξιών που τελικά εφαρμόζονται ενδέχεται να επιφέρει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συνεπειών στον φορολογικό τομέα που συνδέεται με τέτοιου είδους συναλλαγές — ζήτημα που, προφανώς, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Εστρέλα Αμαδόρα θα προβεί στις εξής ενέργειες:

• Θα επαναλάβει το αίτημά της για πλήρη πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής·

• Θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της·

• Διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όλα τα δημόσια στοιχεία που, εκ της φύσεώς τους, δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η Εστρέλα Αμαδόρα θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς, χωρίς όμως να παραιτείται από την πλήρη υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ούτε από την απαίτηση για τη διαφάνεια που αξίζει το πορτογαλικό ποδόσφαιρο».