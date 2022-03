Το Ντιουκ παρατάχθηκε απέναντι στο Αρκάνσας έτοιμο να προχωρήσει στην «μαγική τετράδα» του NCAA και το έκανε. Επικράτησε 78-69 και έδωσε την ευκαιρία στον Σιζέφσκι να γράψει ιστορία.

O Μάικ Σιζέφσκι διανύει συγκεντρώνει τις τελευταίες του εμπειρίες από τους πάγκους του NCAA. Η θρυλική φιγούρας της άλλης πλευράς του Ατλαντικού είναι έτοιμη να αποσυρθεί και φαίνεται να το διασκεδάζει, γράφοντας παράλληλα ιστορία.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (27/03), το Ντιουκ είχε μία αποστολή. Να περάσει το Αρκάνσας και να... φύγει για Final 4. Αυτό και έκανε επικρατώντας με 78-69.

Με την συγκεκριμένη πρόκριση, ο Σιζέφσκι γίνεται για άλλη μία φορά «χρυσός» στην ιστορία του θεσμού. Μετρά 13 εμφανίσεις σε Final 4, προσπερνώντας πλέον τον Τζον Γούντεν με τις 12 και είναι ο άνθρωπος που το έχει πετύχει σε 5 διαφορετικές δεκαετίες!

Here are Mike Krzyzewski's 13 Final Four appearances, broken down by decade:



1980s: 3

1990s: 5

2000s: 2

2010s: 2

2020s: 1



Krzyzewski is the first head coach, men's or women's, to reach the Final Four in five different decades. pic.twitter.com/QlOtiMKcQ2