Ο Μάικ Σιζέφσκι, αφού πρώτα χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ντιουκ με το Ουέικ Φόρεστ.

Ο Μάικ Σιζέφσκι διανύει τις τελευταίες ημέρες της προπονητικής καριέρας του, αφού έχει ανακοινώσει πως το φινάλε της σεζόν θα φέρει και αυτό της παρουσίας του στους πάγκους.

Μόνο που η σεζόν έκρυβε και μία μεγάλη λαχτάρα. Στην αναμέτρηση του Ντιουκ με το Ουέικ Φόρεστ, ο «Κόουτς Κ» αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να τον δουν οι γιατροί, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σιζέφσκι δεν εμφανίστηκε στον πάγκο για το δεύτερο ημίχρονο, με τον βοηθό του Τζον Σέιερ να αναλαμβάνει το ρόλο του πρώτου προπονητή για (μόλις) τρίτη φορά στην καριέρα του.

Αυτός ήταν που κάλεσε για ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ενώ μετά τη νίκη του Ντιουκ με 86-84 με putback κάρφωμα του Μαρκ Ουίλιαμς 0.2 δεύτερα πριν το τέλος, τόνισε: «Ο κόουτς είναι καλύτερα. Χρειάζεται λίγη ξεκούραση, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσω κάτι περισσότερο γι' αυτό το θέμα. Πάντως, αισθάνεται καλύτερα».

