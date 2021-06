Αποσύρεται ο Σιζέφκι μετά από 48 χρόνια στους πάγκους!

Ο θρυλικός κόουτς του Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι θα αποσυρθεί από τους πάγκους στο τέλος της επόμενης σεζόν, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο που άνοιξε το 1974!

Ο Μάικ Σιζέσφκι εργάστηκε για πρώτη φορά ως assistant coach τη σεζόν 1974-75, από το 1980 κάθεται στην άκρη του πάγκου του Ντιουκ και όπως αναφέρουν πληροφορίες από τις ΗΠΑ, θα αποσυρθεί μετά από το τέλος της επόμενης σεζόν!

Ο 74χρονος θρυλικός κόουτς έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα NCAA, βγάζοντας παίκτες όπως ο Γκραντ Χιλ, ο Κρίστιαν Λέτνερ, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο Τζέισον Ουίλιαμς, ο Σέιν Μπατίερ, ο Ντάνι Φέρι, ο Κάρλος Μπούζερ, ο Έλτον Μπραντ, ο Τράγιαν Λάνγκτον και ο Λουόλ Ντενγκ.

Επίσης, με την εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008, 2012, 2016), δυο χρυσά (1990, 2014) και δυο χάλκινα σε Παγκόσμια Κύπελλα ενώ διετέλεσε βοηθός προπονητής στην αυθεντική Dream Team που παρατάχθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης ως άμεσος συνεργάτης του Τσακ Ντέιλι.

