Κρατήστε το όνομα της Κέιτλιν Κλαρκ. Εκτός του ότι σαρώνει τα πάντα στο NCAA γυναικών, σουτάρει και ευστοχεί πιο μακριά και από τον Στεφ Κάρι!

Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τους σχολιαστές του ΝΒΑ να λένε κατά τη διάρκεια των αγώνων των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς... «Steph Curry, from the logo, YES!»

Είναι οι στιγμές που ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει σκοράρει μεταξύ του κέντρου και της γραμμής του τριπόντου. Κοινώς από το... σπίτι του! Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα υπήρχε μπασκετμπολίστρια που για χάρη της θα είχαν τυπωθεί και ανάλογα μπλουζάκια; Κι όμως!

Η Κέιτλιν Κλαρκ όχι αποτελεί το big thing του μπάσκετ γυναικών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά για χάρη της κυκλοφορούν t-shirts με το λογότυπο «from the logo 22». Όπου «22» ο αριθμός της φανέλας της με το πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Και ναι, σωστά μαντέψατε Σκοράρει με την ίδια ευκολία σχεδόν από το... κέντρο του γηπέδου.

I’ve heard a few people say Caitlin Clark acts arrogant on the court.



You know what I say?



Good.pic.twitter.com/TwNmJmj0xF — Mitch Fick (@MCFick) February 1, 2022