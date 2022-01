Κολυμβητές έδωσαν show πίσω από την μπασκέτα την ώρα που ο αντίπαλος εκτελούσε βολές (vid)

Στον αγώνα του Ντέιβιντσον με το VCU για το NCAA, η ομάδα κολύμβησης των γηπεδούχων στήθηκε πίσω από την μπασκέτα για να αποσπάσει την προσοχή των αντιπάλων στις βολές!

Το Ντέιβιντσον ηττήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης με 68-70 από το VCU για το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ όμως η ομάδα κολύμβησης των γηπεδούχων έδωσε... φιλότιμη μάχη από τις εξέδρες.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς κι ενώ ένας παίκτης του VCU στήθηκε στη γραμμή των βολών, οι πολίστες του Ντέιβιντσον προσπάθησαν να του αποσπάσουν την προσοχή στον πιο... τρελό περισπασμό ever!

Εν τέλει, η ομάδα τους ηττήθηκε όμως σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια μετράει.



Move aside curtain of distraction, the Davidson Swim Team is here

pic.twitter.com/g8wfa9CyGz