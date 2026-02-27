Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Europa League από τη Θέλτα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την πικρία του.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου θεωρεί ότι η ομάδα του θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα πράγματα στη διοργάνωση, αλλά στη League Phase έχασε βαθμούς με ομάδες που ήταν ικανός να τις νικήσει και δεν το έκανε. Θα μπορούσε αν λύγιζε στην Τούμπα Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπραν είτε να βρεθεί στην οκτάδα είτε να έχει λιγότερο ποιοτικό αντίπαλο, σε σχέση με την έκτη, στην παρούσα φάση, στη La Liga Θέλτα.

«Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα στο Europa League. Παίξαμε με δύο ισπανικές ομάδες, με δύο γαλλικές. Κάναμε καλά ματς. Αποκλειστήκαμε, γιατί χάσαμε πόντους σε ματς που θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο ψηλά. Με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο ματς στην Τούμπα, με τη Μπραν εντός, με τη Λουντογκόρετς εκτός», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου στον ΑΝΤ1 και συμπλήρωσε:

«Πετύχαμε τη Θέλτα σε ανοδική πορεία. Εμείς είχαμε τη μισή ομάδα εκτός, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Στο αποψινό παιχνίδι οι παίκτες μου πάλεψαν, είμαι περήφανος για τα παιδιά. Έκαναν φοβερή προσπάθεια».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου σχολίασε: «Να σημειώσουμε μία φορά την βελτίωση που έδειξαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και την προσπάθεια τους. Ήταν παίκτες που έπαιξαν σε άλλες θέσεις από αυτές που παίζουν κι έδωσαν το 100%. Έδωσαν τα πάντα, έτρεξαν πολύ, δημιουργήθηκε μία έξτρα πίεση, σε θέματα φυσικής κατάστασης λόγω της θέσης. Μπορεί να χάσεις τη θέση σου, γιατί είσαι συνηθισμένος να παίζεις αλλού. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτούς, για την προσπάθεια. Ένα ακόμα στοιχείο είναι πως αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρει να κινεί τη μπάλα, να σε κάνει να τρέχεις. Όταν δεν αγωνίζεσαι στη φυσική σου θέση, αυτό σε κάνει να τρέχεις ακόμα παραπάνω.

Θα ήθελα να παίξουμε κόντρα στη Θέλτα σε νορμάλ συνθήκες. Στο ματς της League Phase ήταν πριν το ματς με τον Ολυμπιακό και ήμασταν διαφορετικοί. Τώρα ήμασταν μισή ομάδα και μετά από πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ήταν τρομερή η προσπάθεια των παιδιών. Μία Θέλτα που τώρα είναι στο τοπ της φόρμας της. Εμείς είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και προβλήματα. Να πάρουμε την εμπειρία αυτή και να την κάνουμε κίνητρο ενόψει πρωταθλήματος και τελικού Κυπέλλου».