Χριστουγεννιάτικες ευχές του Πιτίνο στα ελληνικά

Ο Ρικ Πιτίνο δεν ξέχασε τους Έλληνες και φρόντισε να στείλει τις δικές του ευχές και μάλιστα στα... ελληνικά!

Ο προπονητής-θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ και πρώην ομοσπονδιακός στην Εθνική Ελλάδας έκανε... ειδικό tweet στα ελληνικά για την ημέρα των Χριστουγέννων!

Συγκεκριμένα ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος κοουτσάρει το κολέγιο Iona στο NCAA, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στους υπέροχους Έλληνες φίλους μου, Καλά Χριστούγεννα!»

Δείτε χαρακτηριστικά τα όσα έγραψε στο tweet

To all my wonderful Greek friends, Καλά Χριστούγεννα!