Πιτίνο για τις πυρκαγιές: «Λυπάμαι για τον πόνο των ανθρώπων, οι προσευχές μου μαζί σας» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο πήρε θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα εκφράζοντας την συμπόνοια του για τους πληγέντες.

Ο Αμερικανός και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής με χαρακτηριστική ανάρτηση σχολίασε την πύρινη λαίλαπα που «θέρισε» τη χώρα μας τα τελευταία 24ωρα.

«Λυπάμαι για όλο τον πόνο και την ταλαιπωρία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Οι προσευχές μου είναι με όλους εσάς.»

So sorry for all the pain and suffering people of Greece are enduring with the catastrophic wildfires. My prayers are with all of you.