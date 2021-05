Μοράντ: Το υπέροχο ξεκίνημα στα playoffs θύμισε Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν! (pic)

Έτοιμος να κολυμπήσει στα βαθιά είναι φέτος ο Τζα Μοράντ. Ο ηγέτης των Γκρίζλις έδειξε την κλάση του στο play in τουρνουά και με μια μεγάλη εμφάνιση, απέκλεισε τους Ουόριορς, στέλνοντας στα playoffs το Μέμφις.

Παρόλο που είναι η πρώτη του postseason, ανταποκρίνεται έξοχα και έχει καταφέρει να αφήσει τη σφραγίδα του. Μέχρι στιγμής πραγματοποιεί απίθανο ξεκίνημα στα 3 πρώτα ματς, παλεύοντας να αποκλείσει το Νο.1 της Δύσης, τους Τζαζ.

Κατάφερε να γίνει τέταρτος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 100+ πόντους στα 3 πρώτα παιχνίδια. Η λίστα στην οποία μπήκε περιέχει θρύλους του παρελθόντος όπως ο Τζαμπάρ, ο Μάικαν και ο Τσάμπερλεϊν.

Ταβάνι του Μοράντ είναι ο ουρανός και η εξέλιξη αυτού του παιδιού από τη μέρα που μπήκε στη λίγκα είναι μεγάλη.

