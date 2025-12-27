Ο Τζα Μοράντ πάτησε ξανά παρκέ έπειτα από απουσία τεσσάρων αγώνων και οι Γκρίζλις επιβλήθηκαν των Μπακς με 125-104, φτάνοντας τις οκτώ συνεχόμενες νίκες στις αναμετρήσεις με τα «Ελάφια», όλες με διψήφιες διαφορές.
Ο Τζάρεν Τζάκσον Jr. σημείωσε 24 πόντους, εννιά ριμπάουντ και πέντε μπλοκ, ο Μοράντ έκανε double-double με 17 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Καμ Σπένσερ πρόσθεσε 19 πόντους για τους Γκρίζλις.
Από την άλλη πλευρά, ο Έι Τζέι Γκριν πέτυχε 20 πόντους με 6/11 τρίποντα, ο Κέβιν Πόρτερ Jr. ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ οι Μπόμπι Πόρτις, Κάιλ Κούζμα και Ράιαν Κόλινς σημείωσαν από 15 πόντους έκαστος.
Ήταν η τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια για τους Μπακς, που συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει απουσιάσει από οκτώ αγώνες.
Φέτος, ο Αντετοκούνμπο μετράει 28.9 πόντους και 10 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τα «Ελάφια» να έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή, έχοντας 19 ήττες σε 31 αγώνες.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-35, 60-50, 92-83, 125-104.
