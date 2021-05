O Eμπίντ είπε «δεν σας ακούω» στο κοινό των Ουίζαρντς μετά από κάρφωμα! (vid)

Οι Σίξερς έκαναν το 3-0 κόντρα στους Ουίζαρντς και ψάχνουν άλλη μια νίκη για το break. O Εμπίντ ήταν απολαυστικός με 36 πόντους, ενώ δεν δίστασε να πικάρει το κοινό της Ουάσινγκτον.

Μετά από ένα εντυπωσιακο κάρφωμα, έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση προς το κοινό των μάγων πως δεν τους ακούει, θέλοντας να... παίξει με το μυαλό τους. Λίγο νωρίτερα οι φίλοι των πρωτεουσιάνων τον ειρωνεύτηκαν για ένα χαμένο κάρφωμα.

Δείτε την αντίδραση του Καμρουνέζου σταρ.

JOEL EMBIID THROWS IT DOWN AND WANTS TO HEAR THE DC CROWD pic.twitter.com/XMbsdbTzQL

— Mismatch (@Mismatchsports) May 30, 2021