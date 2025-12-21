Οι Ουίζαρντς γύρισαν εντυπωσιακά το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασαν νικηφόρα από το Μέμφις με 130-122. Το Ντιτρόιτ διέλυσε τους Χόρνετς με 112-86, άνετα οι Σέλτικς.

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς υπέγραψαν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές τους στη φετινή σεζόν, επικρατώντας των Μέμφις Γκρίζλις με 130-122 στο «FedExForum», παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 20 πόντους στο πρώτο μέρος.

Το ματς έγινε ντέρμπι μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως το τρίποντο του Άλεξ Σαρ έδωσε προβάδισμα (121-119) στην Ουάσινγκτον δύο λεπτά πριν το τέλος και από εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και ο Κισόν Τζορτζ είχαν από 28 πόντους για τους νικητές, με τον Τζορτζ να προσθέτει 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Άλεξ Σαρ μέτρησε 18 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για το Μέμφις, ο Σάντι Αλντάμα πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα των Γκρίζλις.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-25, 68-53, 95-95. 122-130

Πίστονς - Χόρνετς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας με άνεση των Σάρλοτ Χόρνετς με 112-86 και συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία με την έβδομη νίκη στα τελευταία εννέα παιχνίδια.

Οι Πίστονς κυριάρχησαν πλήρως, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με επιμέρους 31-9 και μετατρέποντας το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο. Η υπεροχή τους στα ριμπάουντ ήταν καταλυτική (62-41, με 17 επιθετικά), «καθαρίζοντας» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Σάρλοτ.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ σημείωσε triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, χωρίς να αγωνιστεί στα τελευταία λεπτά, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τους Χόρνετς, οι Κον Κνούπελ και Μάιλς Μπρίτζες είχαν από 19 πόντους, σε ένα βράδυ που η Σάρλοτ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ντιτρόιτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-27, 55-45, 79-72, 112-86

Ράπτορς - Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέρασαν με άνεση από το Τορόντο, επικρατώντας των Ράπτορς με 112-96, παρά τις σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.

Ο Πρίτσαρντ σημείωσε 19 από τους 33 πόντους του στην τρίτη περίοδο, σουτάροντας με εντυπωσιακά ποσοστά και δίνοντας ξεκάθαρο επιθετικό τόνο στους Σέλτικς. Μαζί είχε 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Για τους Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι είχαν από 24 πόντους, χωρίς όμως να μείνουν ανταγωνιστικοί.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-32, 51-49, 80-83, 96-112