Οι Θάντερ έκαναν επίδειξη δύναμης και επικράτησαν εύκολα με 119-103 των Γκρίζλις.

Είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και φέτος και δείχνουν ασταμάτητοι οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε εύκολα με 119-103 των Γκρίζλις και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 26-3 στη βαθμολογία της λίγκας. Στο 13-16 έπεσαν οι αρκούδες.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά και 4 κλεψίματα. Καλό ματς ο Τζέιλεν Γουίλιαμς είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για το Μέμφις που ψάχνει τα πατήματα, ο Κάουαρντ είχε 16 πόντους, όσους πέτυχε και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Σε άλλη μια αναμέτρηση δεν αγωνίστηκε ο ηγέτης τους, Τζα Μοράντ.