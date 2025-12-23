Θάντερ - Γκρίζλις 119-103: Ασταμάτητοι με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και φέτος και δείχνουν ασταμάτητοι οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε εύκολα με 119-103 των Γκρίζλις και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 26-3 στη βαθμολογία της λίγκας. Στο 13-16 έπεσαν οι αρκούδες.
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά και 4 κλεψίματα. Καλό ματς ο Τζέιλεν Γουίλιαμς είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα για το Μέμφις που ψάχνει τα πατήματα, ο Κάουαρντ είχε 16 πόντους, όσους πέτυχε και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Σε άλλη μια αναμέτρηση δεν αγωνίστηκε ο ηγέτης τους, Τζα Μοράντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.