Ντέιβις: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξω στο Game 4» (pic)

Οι Λέικερς θα παίξουν ένα καθοριστικό Game 4 με τους Σανς και ο Άντονι Ντέιβις έχει δηλωθεί σαν αμφίβολος, αφού έχει πρόβλημα στο γόνατο του.

Για την κατάσταση του μίλησε ο Unibrow και τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξω αύριο. Θέλω να είμαι παρών σε αυτή την στιγμή»., ήταν τα λόγια του.

After the Lakers listed AD as questionable for Game 4 with a left knee sprain, he said he believes he'll play.

The Lakers have a chance to take a 3-1 series lead on the Suns. pic.twitter.com/IqiL8fciVE

