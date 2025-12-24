Σανς - Λέικερς 132-108: Πάρτι του Φοίνιξ με... καλεσμένους τους λιμνάνθρωπους (vid)
Κάκιστη εμφάνιση για τους Λέικερς στο Φοίνιξ. Οι Σανς έκαναν ότι ήθελαν στο ματς και επικράτησαν με 132-108 των Λέικερς που δεν είχαν τρόπο να τους κοντράρουν.
Στο 19-9 οι ηττημένοι και στο 16-13 ανέβηκαν οι νικητές.
Ο Μαρκ Ουίλιαμς με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν κορυφαίος των νικητών μαζί με τον Μπούκερ που είχε 21 πόντους και 11 ασίστ. Καλό ματς επιθετικά ο Μπρουκς με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο ΛεΜπρόν είχε 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Έιτον είχε 12 με 10 ριμπάουντ.
