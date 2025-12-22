ΛεΜπρόν για την Christmas Day του NBA: «Θα είμαι εντελώς ειλικρινής, θα ήθελα να ήμουν στον καναπέ στο σπίτι»

Μετά από 19 συμμετοχές στην Christmas Day του NBA, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τόνισε πως θα προτιμούσε να πάρει... ρεπό τη φετινή σεζόν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο απόλυτος ρέκορντμαν συμμετοχών στα παιχνίδια των Χριστουγέννων για το NBA, δεν είναι άλλος από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» αναμένεται να φτάσει τις 20 συμμετοχές τα φετινά Χριστούγεννα, με τους Λέικερς να υποδέχονται τους Ρόκετς και το ζευγάρι ΛεΜπρόν - Ντουράντ να τίθεται ξανά αντιμέτωπο τη συγκεκριμένη μέρα για πρώτη φορά μετά το 2018.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ΛεΜπρόν ανέφερε πως θα προτιμούσε να μείνει με την οικογένειά του μια τέτοια μέρα, παρά να κυνηγήσει ακόμα περισσότερα ρεκόρ. «Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να ήμουν στο σπίτι με την οικογένειά μου. Αλλά είναι το παιχνίδι που αγαπώ.

LeBron James on playing his NBA-record 20th Christmas Day game this week:



"I'd much rather be at home with my family. But I mean, it's the game, it's the game that I love. It's a game I watched when I was a kid on Christmas Day, watching a lot of the greatest play the game on… pic.twitter.com/lo85glVwPk

Είναι ένα παιχνίδι που έβλεπα όταν ήμουν παιδί τη μέρα των Χριστουγέννων, βλέποντας πολλούς από τους σπουδαιότερους να παίζουν. Πάντα ήταν τιμή να παίζω. Θα είμαι εντελώς ειλικρινής, θα ήθελα να ήμουν στον καναπέ στο σπίτι με την οικογένειά μου όλη μέρα. Αλλά όταν έχουμε υποχρεώσεις, πρέπει να βγούμε και να αποδώσουμε, και το περιμένω με ανυπομονησία» ήταν τα λόγια του.

Θυμίζουμε πως πέραν από την 20ή του συμμετοχή σε μία τέτοια βραδιά, ο ΛεΜπρόν είναι και ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους, 507 συνολικά στις Christmas Days του NBA, έχοντας παράλληλα ρεκόρ 11-8, το οποίο ελπίζει να διευρύνει φέτος με τους Λέικερς.

Ενώ παράλληλα μετράει 137 ασίστ, μόλις οκτώ λιγότερες από τον κορυφαίο της λίστας, Όσκαρ Ρόμπερτσον που έχει 145.