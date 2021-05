Μπάρκλεϊ: «Το ΝΒΑ δεν έχει τα @ρχ... να τιμωρήσει τον ΛεΜπρόν» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν συγκρατήθηκε. Ρωτήθηκε για την στάση του ΝΒΑ απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος βρέθηκε σε ένα πάρτι για την προώθηση μίας μάρκας τεκίλα, αλλά δεν μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού, με τον MVP του 1993 να ξεσπάει: «Λατρεύω τον Άνταμ Σίλβερ, αλλά το ΝΒΑ δεν έχει τα @ρχ.... να τιμωρήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Δεν υπάρχει κανένας γ@μ. τρόπος να τιμωρηθεί ο ΛεΜπρόν. Αν στη θέση του υπήρχε ένας παίκτης, ένας... πουθενάς, θα είχε μπει σε 10ήμερη καραντίνα».

Ο Τζέιμς δεν μπήκε σε περιορισμό, καθώς η Λίγκα θεώρησε ότι το πάρτι, στο οποίο βρέθηκε, δεν υπήρχε υψηλός κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, κάτι που σημαίνει ότι ο Τζέιμς θα αγωνιστεί κανονικά στη σειρά του 1ου γύρου απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

"Ain't no f***ing way LeBron James is going to be sit out because of health and safety protocols."

Charles Barkley weighs in on the NBA and LeBron as only he can

Story, ICYMI https://t.co/oV0JHNbfQB pic.twitter.com/pll38v6CnU

— Yahoo Sports (@YahooSports) May 22, 2021