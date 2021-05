Δεν θα πάνε σε αλλαγή προπονητή οι Κινγκς, παρά το γεγονός πως για άλλη μια σεζόν δεν θα παίξουν στα playoffs. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο Λουκ Ουόλτον θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν.

To Σακραμέντο έχουν το ιδιο ρεκόρ τις δύο τελευταίες σεζόν με τον Ουόλτον στον πάγκο, αφού έκανε 31 νίκες και 41 ήττες.

Τις προηγούμενες τρεις σεζόν βρέθηκε στους Λέικερς, ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας του σαν προπονητής, έκατσε και σε μερικά ματς στον πάγκο των Ουόριορς, αφού ο Στιβ Κέρ έλειπε λόγω ενός προβλήματος που τον κράτησε εκτός πάγκων για λίγο διάστημα.

Το ξεκίνημα της σεζόν, έδειχνε πως οι Κινγκς θα παλέψουν για τα playoffs και το play in τουρνουά, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες δεν μπόρεσαν να κρατηθούν στη μάχη και λύγισαν στο τέλος, με τον Φοξ, τον Χολμς, τον Χιλντ και τον Χαλιμπέρτον να είναι οι κορυφαίοι παίκτες της ομάδας.

Luke Walton is expected to continue as head coach of the Kings next season, per @James_HamNBCS pic.twitter.com/zvr2C2cq8U

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) May 17, 2021