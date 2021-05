Τι έκανες Πόκου στην ρούκι σεζόν σου στο ΝΒΑ; (infographic & vids)

Από τον Ολυμπιακό στην Οκλαχόμα και από εκεί στην μεγάλη σκηνή του ΝΒΑ. Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι είδε τα όνειρα του να παίρνουν σάρκα και οστά, με την δουλειά να συνεχίζεται. Έζησε την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, μέχρι την επόμενη, με την επιλογή του και το κουβάρι ξετυλίχθηκε όλη την σεζόν. Ο νεαρός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού άκουσε το όνομα του στο Νο.17 της φετινής διαδικασίας του ντραφτ.

Από τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά, που πίστεψε πρώτα στο ταλέντο του και το στήριξε, πήρε άλλον δρόμο, βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων και εκεί έπρεπε γρήγορα να αποδείξει ότι έχει και το στομάχι, αλλά και το ταλέντο να σταθεί. Έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους, αλλά χρειάζεται σκληρή δουλειά για να σταθείς μεταξύ των κορυφαίων. Ο Ποκουσέφσκι βρέθηκε στην Οκλαχόμα και ήταν τυχερός γιατί πήγε σε μια ομάδα που το μόνο που σκέφτεται αυτή την στιγμή, είναι η επένδυση στο μέλλον. Έχει μαζέψει εντυπωσιακό αριθμό ντραφτ, για τα επόμενα 7 χρόνια, πιστεύει τους πιτσιρικάδες της και αυτό πρόσφερε χρόνο και χώρο και στον νεαρό Σέρβο.

Ο Ποκουσέφκσι ξεκίνησε κάπως νωθρά, κυρίως άστοχα και έπρεπε να δει την πραγματικότητα κατάματα. Η απόφαση πάρθηκε και ο ρούκι της ομάδας θα έπρεπε να αγωνιστεί στην G-League. Ο Σέρβος σε 13 αγώνες (στους 12 ήταν βασικός) με την αναπτυξιακή ομάδα των Θάντερ είχε 7.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25,2 λεπτά ανά παιχνίδι κι έτσι κατάφερε να κερδίσει τη θέση του πίσω στο ΝΒΑ. Η περιπέτεια του δεν κράτησε πολύ, αρχές Μαρτίου επέστρεψε στην πρώτη ομάδα και εκεί προσπάθησε να συγκεντρωθεί σε όσα είχε να κάνει.

Poku tonight:

25 PTS

9 REB

7 3PT (franchise rookie record)

Only one other OKC player has dropped 25+ points at a younger age — Kevin Durant.

— StatMuse (@statmuse) April 8, 2021