Στο παρελθόν ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Πλέον αγωνίζεται στους Χοκς με τους οποίους θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στα playoffs.

Ο Τόνι Σνελ κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο μοναδικός παίκτης με 50-50-100 σε εντός πεδιάς, τρίποντα και βολές. Ο έμπειρος παίκτης της Ατλάντα είχε 100% βολές, 56.9% τρίποντα και 50.9% εντός πεδιάς.

Δεν είναι ότι βάζει πάρα πολλά, απλά είναι οικονομικός στα 21 λεπτά μέσο όρο που παίζει. Επιχειρεί 3.6 σουτ ανά ματς και βάζει τα 1.9, σουτάρει 2.3 τριποντα (88-171) και βάζει τα 2.3 (62/109), ενώ έχει το 100% στις 0.2 βολές (έχει 11/11 βολές φέτος) που σουτάρει ανά παιχνίδι. Δηλαδή παίρνει 1 βολή στα 5 ματς και τη βάζει.

Tony Snell was out here making new NBA records this season! First player with a 50/50/100 season with a minimum of 100 attempts!

50.9 FG%

56.9 3P%

100 FT%

