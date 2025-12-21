LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με έξι αγώνες το βράδυ της Κυριακής 21/12 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/12.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 21/12
- 22:30 Χοκς-Μπουλς
Δευτέρα 22/12
- 1:00 Νετς-Ράπτορς
- 1:00 Νικς-Χιτ
- 2:00 Τίμπεργουλβς-Μπακς
- 2:00 Γουίζαρντς-Σπερς
- 5:00 Κινγκς-Ρόκετς
