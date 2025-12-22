Παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, οι Μπακς λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο από τους Τίμπεργουλβς και γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα με 103-100.

Παρότι δεν έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς (11-18) πάλεψαν ήταν ανώτεροι για ένα ημίχρονο στην έδρα της Μινεσότα, όμως στο φινάλε λύγισαν από τους Τίμπεργουλβς (19-10) με 103-100, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους.

Τα «Ελάφια» είχαν σε πολύ καλή βραδιά τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που σκόραρε 24 πόντους με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως ένα κακό τρίτο δωδεκάλεπτο, τους έφερε στα ίσια με τους Τίμπεργουλβς, που επέστρεψαν από διψήφιες διαφορές.

Ένα καλάθι του Άντονι Έντουαρντς στα 21'' πριν το τέλος, άνοιξε τη διαφορά στο 103-97 και έπειτα δεν υπήρχε επιστροφή. Ο σταρ των Τίμπεργουλβς ήταν άστοχος, με 7/24 εντός παιδιάς και 24 πόντους, αλλά ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο «πλήγωσε» τους Μπακς με 18 πόντος και 4/8 τρίποντα.

Την ώρα που ο Ρούντι Γκομπέρ κατέβασε 18 ριμπάουντ, δίπλα στους 11 πόντους του και έτσι οι Τίμπεργουλβς έφτασαν τις εννέα νίκες στα τελευταία 11 ματς.

Πέραν του εξαιρετικού Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, στο σκοράρισμα βοήθησε για τους Μπακς ο Μπόμπι Πόρτις με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ άλλους 16 προσέθεσε, προερχόμενος από τον πάγκο ο Ράιαν Ρόλινς.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 48-60, 75-75, 103-100