Χάρντεν: Λίγο έλλειψε να πείσει ότι άλλαξε, αλλά παραμένει προκλητικός (vids)

«Χωρίς να θέλω να το καυχιέμαι ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά είμαι πολύ καλός. Μελετάω το παιχνίδι, δεν είμαι εγωιστής και μου αρέσει να παίζω με τον σωστό τρόπο. Οπότε δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που δεν μπορώ ή κάτι που δεν θα κάνει καλό στην ομάδα».

Αυτή ήταν η δήλωση του Τζέιμς Χάρντεν, μετά την επιστροφή του στην δράση. Στο πρώτο του ματς μετά από 40 ημέρες, κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, σε 26 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/5 βολές, ενώ είχε επίσης 11 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη. Προφανώς και είναι μια πολύ καλή επίδοση, από έναν εξαιρετικό παίκτη.

Όμως ο Χάρντεν έχει τον τρόπο του να προκαλεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, αλλά με το να αποθεώνει συνέχεια τον εαυτό του, κάνει τους άλλους να τον κοιτούν κάπως περίεργα. Με την προσθήκη τους στους Νετς φάνηκε να αφήνει πίσω του τις μεγάλες δηλώσεις. Πήγε στο Μπρούκλιν, άλλαξε προς το καλύτερο την ομάδα του, την κουβάλησε στα δύσκολα, αλλά και πάλι εμφανίστηκε με αυτόν τον εγωισμό του. Θέλει να μιλάει εκείνος για τον εαυτό του, πριν το κάνουν οι άλλοι. Ή καλύτερα θέλει να τραβάει την προσοχή και μετά φαίνεται σαν να προσπαθεί να... μαζέψει όσα έχει πει.

Harden never turned off his HOF dimer badge. (via @BrooklynNets ) pic.twitter.com/SEaJ3w2hGq

Ο «Μούσιας» έφυγε από το Χιούστον, όντας πάρα πολύ προκλητικός, πριν αλλάξει την... κασέτα και θελήσει να μιλήσει για την αγάπη του στην πόλη. Για να γίνει ανταλλαγή έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την ομάδα και τους συμπαίκτες του, μέχρι που βγήκε και τους... έκραξε δημόσια. Τελικά, οι Ρόκετς έφτασαν στα όρια τους, τον έδωσαν, πήραν ελάχιστα ανταλλάγματα και εκείνος αποφάσισε να αλλάξει όσα έλεγε. Αφού πρώτα ο κόσμος είχε γίνει έξαλλος με εκείνον, γεγονός που δεν τον έκανε να γλιτώσει τις αποδοκιμασίες.

Πηγαίνοντας στο Μπρούκλιν έδειξε από την αρχή ότι μάλλον θα ήθελε να κρατήσει πιο χαμηλό προφίλ. Δεν έκανε μεγάλες δηλώσεις, δεν έγινε είδηση για κάποιον άλλον λόγο, πέρα από το ότι ήταν εξαιρετικός μέσα στο παρκέ. Μάλλον βαρέθηκε, όμως, να μην λέει αυτό που σκέφτεται και αποφάσισε να μας πει πόσο καλός είναι. Που είναι. Αυτό δεν αμφισβητείται. Απλά θα μπορούσε να αφήσει τους άλλους να τον κρίνουν και να τον αποθεώσουν.

Άλλωστε δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που διαφώνησε κάθετα με την επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως MVP και θεωρούσε δεδομένο ότι όλοι θα συμφωνούσαν ότι ήταν ο ίδιος.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ (το που θα πάει το MVP). Νομίζω πως τα media δημιούργησαν ένα "παραμύθι" για κάποιον με το που ξεκίνησε η χρονιά και το έλεγαν σε όλη την διάρκειά της. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγχω αυτά που μπορώ εγώ. Έκανα αυτό που έπρεπε στο παρκέ, στο υψηλό επίπεδο, ξέρεις τι εννοώ έτσι; Ήταν μία από τις λίγες σεζόν που κάνει κάποιος».

Το παραμύθι αφορούσε την ιστορία της ζωής του Γιάννη, με τον Χάρντεν να πιστεύει ότι γι' αυτό έχασε τον τίτλο, πριν από δύο χρόνια. Και φέτος πάντως αισθάνεται ότι είναι ο MVP, πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος και μάλλον δεν θα του αρέσει που κάποιος άλλος θα πάρει τον τίτλο του πολυτιμότερου.

“Not to, like, brag or anything, but I’m really good at this game.”

Harden on being able to come back quickly after his hamstring injury

(via @SNYNets)pic.twitter.com/FwdlipUzMW

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2021